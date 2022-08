Im Nachtragsspiel der 1. Runde der Super League trennen sich Luzern und GC mit 1:1.

Für die Tore waren Marco Burch (32.) und Renat Dadashov (38.) verantwortlich.

Damit verpasst GC den Sprung an die Tabellenspitze, bleibt aber ebenso wie der FC Luzern in dieser Saison ungeschlagen.

Bis zur 38. Minute deutete im Spiel der Grasshoppers nichts darauf hin, dass sie mit einem Sieg in Luzern an die Tabellenspitze vorstossen könnten. Der FC Luzern dominierte die Partie, hatte deutlich mehr Ballbesitz und lag dank eines Kopfballtreffers von Marco Burch seit der 32. Minute verdient in Führung. Dann jedoch zeigten die Gäste ihre grösste Stärke dieser Saison: die Chancenverwertung.

Ein zügig vorgetragener Angriff landete via Hayao Kawabe bei Renat Dadashov. Der Stürmer drehte sich um die eigene Achse und liess FCL-Keeper Marius Müller mit einem satten Abschluss keine Abwehrchance. Direkt mit der ersten Torchance gelang den Grasshoppers der Ausgleich. Eine Nachlässigkeit in der Defensive der Zentralschweizer reichte, um den hart erarbeiteten Vorsprung wieder herzugeben.

Dorn vergibt den «Lucky Punch»

In der 2. Halbzeit zeigten die beiden Teams dann eine ausgeglichene Partie. Erst in der Schlussphase drückte der Gastgeber wieder mehr auf den Sieg. Die beste Chance vergab Pius Dorn in der 82. Minute, als er mit einem Kopfball zuerst am Pfosten scheiterte und im Anschluss André Moreira aus kurzer Distanz zu einer Wahnsinns-Parade zwang. Diese Möglichkeit brachte nochmals neuen Schwung in den FCL-Sturm, doch der Siegtreffer blieb aus.

Zur besten GC-Chance im 2. Durchgang war ausgerechnet ex-Luzerner Tsiy Ndenge kurz zuvor gekommen. In der 80. Minute stand er mit entschlossenem Blick beim Freistoss, zirkelte den Ball aufs Tor, fand jedoch dann in Müller seinen Meister. Nach seinem Doppelpack gegen St. Gallen blieb der Mittelfeldspieler dieses Mal torlos und zeigte auch sonst eine eher unauffällige Partie.

Luzern war die bessere Mannschaft

Mit dem Ergebnis wird GC zufriedener sein als Luzern. Die Zentralschweizer waren näher am Sieg, hatten mehr Schüsse (15:8) und Eckbälle (11:5) als der Gegner. Einmal mehr in dieser Saison rettete die starke Chancenverwertung GC jedoch einen Punkt.

So geht es weiter

Für den FC Luzern steht am Samstag um 20:30 Uhr das Auswärtsspiel beim FC St. Gallen an. Diese Partie können Sie live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen. GC gastiert ebenfalls am Samstag um 18:00 Uhr beim FC Sion.