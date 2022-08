Mit einem Sieg in Luzern im Nachtragsspiel der 1. Super-League-Runde kann GC erstmals seit 7 Jahren Platz 1 übernehmen.

Legende: Im Hoch Die GC-Spieler Amir Abrashi und Renat Dadashov. Freshfocus/Urs Lindt

Der Saisonstart ist den Grasshoppers nach Wunsch geglückt. Nach 3 Spielen hat das Team von Trainer Giorgio Contini 7 Punkte auf dem Konto. Zum Auftakt resultierten 2 Siege gegen Lugano und St. Gallen sowie ein Remis gegen die Young Boys.

Am Mittwoch im Nachtragsspiel der ersten Runde beim FC Luzern winkt GC damit eine grosse Chance: Holen die Zürcher nach der erfolgreichen Wende gegen St. Gallen (vom 0:2 zum 3:2) 3 weitere Punkte, ziert der Rekordmeister zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag der Saison 2015/16 wieder die Tabellenspitze – und das ausgerechnet während der Stadtrivale und Titelhalter FC Zürich den letzten Platz belegt.

08:22 Video Archiv: GC mit spektakulärer Wende gegen St. Gallen Aus Sport-Clip vom 06.08.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 22 Sekunden.

Um die Mannschaft wieder zum Spitzenteam zu erklären, ist es selbstredend zu früh. Die Eroberung von Platz 1 wäre aber ein süsser Teilerfolg für die Grasshoppers, nachdem es in diesem Sommer auf Führungsebene erneut Unstimmigkeiten gab und Geschäftsführer Jimmy Berisha sowie Sportchef Seyi Olofinjana den Klub verlassen mussten.

Letzter GC-Sieg gegen Luzern vor über 5 Jahren

Beim Gastspiel in Luzern dürfte Contini am Mittwoch um 19:00 Uhr auf den bewährten Stamm setzen. Vorne könnte Renat Dadashov nach seinen überzeugenden Leistungen zum zweiten Mal in Folge beginnen.

Luzern seinerseits, das nach 2 absolvierten Spielen ebenfalls ungeschlagen ist und gegen GC seit mehr als 5 Jahren nicht mehr verloren hat, muss mit Pascal Schürpf weiter auf eine verlässliche Offensivkraft verzichten.