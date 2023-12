Am Mittwoch finden 3 Nachtragsspiele in der Super League statt. Dem FC Basel droht in Lugano, die Meisterrunde langsam aus den Augen zu verlieren.

Legende: Wollen die wichtigen Punkte Können die Basler auch in Lugano jubeln? Freshfocus/Pascal Muller

Nach 2 Siegen aus den ersten 3 Liga-Spielen unter dem neuen Trainer Fabio Celestini setzte es für den FC Basel am vergangenen Samstag eine herbe Enttäuschung ab. Trotz früher Führung durch Anton Kade reichte es im Kellerduell gegen Stade-Lausanne-Ouchy am Schluss nur zu einem 1:1. Die erhoffte Aufholjagd im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde der besten 6 Mannschaften stockt.

Das Nachtragsspiel der Basler aus der 5. Runde auswärts beim FC Lugano bekommt mit Blick auf die Top 6 besondere Bedeutung. Derzeit liegt der FCB (11.) 10 Punkte hinter Lugano (6.). Bei einer Niederlage im Tessin würde der Rückstand auf den dann sechstplatzierten FC Luzern 12 Punkte betragen. Zwar ist erst knapp die Hälfte der 1. Meisterschaftsphase vorbei. Das Handicap könnte dann aber bereits wegweisend sein.

05:37 Video Archiv: FCB nur mit Remis gegen Stade-Lausanne-Ouchy Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 37 Sekunden.

Premiere für die Young Boys

Am Sonntag hatten es die Young Boys beim 1:1 gegen Servette verpasst, den FC Zürich wieder an der Tabellenspitze abzulösen. Bei den Bernern lief es in der Liga zuletzt nicht nach Wunsch, vor dem Remis gegen Servette hatten sie gegen den FCZ die 2. Saisonniederlage kassiert. Nun geht es am Mittwoch erstmals überhaupt in der Super League gegen Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy.

Die Waadtländer erleben aktuell schwierige Zeiten. Seit dem 1. Oktober und nunmehr 7 Spielen warten sie auf einen Vollerfolg. Unter dem neuen Trainer Ricardo Dionisio holte Stade-Lausanne-Ouchy in 2 Partien einen Punkt. Am letzten Samstag erkämpften sich die Westschweizer gegen Basel nach einem frühen Rückstand immerhin noch ein 1:1-Unentschieden.

07:40 Video Archiv: YB und Servette trennen sich 1:1 Aus Sport-Clip vom 03.12.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 40 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen den Young Boys und Stade-Lausanne-Ouchy am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Gute Erinnerungen von Yverdon an St. Gallen

Auch Yverdon steckt aktuell in der Krise. In den letzten 6 Spielen blieben die Waadtländer ohne Sieg, verloren 4 Mal. Mit St. Gallen treffen sie am Mittwoch im Nachtragsspiel des 16. Spieltages nun aber auf einen Gegner, der positive Erinnerungen weckt. Gegen die Ostschweizer feierte Yverdon den bislang letzten Sieg. In der 9. Runde gab es dank eines Treffers von Aymen Mahious einen 1:0-Heimerfolg.

Die St. Galler erlebten zuletzt derweil einen Rückschlag. Nach 3 Siegen in Serie musste sich das Team von Trainer Peter Zeidler beim FC Basel mit 0:2 geschlagen geben. Gegen Yverdon will der FCSG nun einmal mehr seine beeindruckende Heimstärke beweisen. Die St. Galler entschieden in dieser Saison alle 7 Heimspiele in der Super League für sich.

05:58 Video Archiv: Yverdon mit Heimsieg gegen St. Gallen Aus Sport-Clip vom 01.10.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 58 Sekunden.