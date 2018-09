Eine effiziente halbe Stunde reicht St. Gallen zum 3:2-Sieg gegen Aufsteiger Xamax.

Weil Basel Punkte abgibt, ist St. Gallen neu Tabellen-Zweiter.

Die Neuenburger warten weiter auf den 1. Heimsieg in der Super League.

Ein mustergültiger Konter brachte am Ende die Entscheidung: Der nimmermüde Cedric Itten startete in die Tiefe und spielte mit einem Tunnel-Pass zur Mitte Dereck Kutesa frei. Dieser verwandelte problemlos.

Viereinhalb Stunden lang hatten die St. Galler zuvor nicht mehr getroffen – und dann gleich dreimal in einer halben Stunde. Eine frühe Xamax-Führung hatten die Ostschweizer in der zweiten Halbzeit gedreht: Jordi Quintilla traf etwas glücklich nach einem Eckball (55.), Itten wuchtig per Kopf (74.).

Legende: Freud und Leid nah beieinander Jordi Qunitilla lässt sich für seinen zwischenzeitlichen Ausgleich feiern. Freshfocus

Kein Heim-Glück für den Aufsteiger

Für Xamax war es ein weiterer bitterer Nachmittag auf der heimischen Maladière. Nach zuletzt 2 deutlichen Niederlagen ist dieses 2:3 umso schmerzhafter, waren die Neuenburger doch über weite Strecken das bessere Team.

Und als Raphael Nuzzolo 10 Minuten vor Schluss einen Foul-Elfmeter zum 2:2 verwandelte, war immerhin ein Punkt in Reichweite. Doch erneut wurden die Neuenburger Fans enttäuscht.

Der dreifache Doudin bringt nichts

Bereits früh in der Partie hatte sich Xamax für seine anfängliche Überlegenheit belohnt – und Charles-André Doudin sich persönlich für seine Beharrlichkeit:

10. Minute: Doudin steigt im Strafraum am höchsten, sein Kopfball prallt aber an den Pfosten.

Doudin steigt im Strafraum am höchsten, sein Kopfball prallt aber an den Pfosten. 12. Minute: Diesmal kommt Doudin sogar völlig frei im Strafraum zum Kopfball, bringt den Ball aber nicht aufs Tor.

Diesmal kommt Doudin sogar völlig frei im Strafraum zum Kopfball, bringt den Ball aber nicht aufs Tor. 13. Minute: Auf Pass von Nuzzolo trifft Doudin doch noch; sehenswert ins tiefe Eck. Allerdings startet Assistgeber Nuzzolo zuvor wohl aus einer Abseitsposition.

St. Gallen auf der anderen Seite agierte in der 1. Halbzeit gegen vorne erschreckend schwach. Einzig Itten konnte Xamax-Goalie Laurent Walthert hin und wieder etwas beschäftigen.

Dank diesem Sieg klettern die St. Galler in der Tabelle auf Rang 2, haben allerdings nur ein 1-Punkte-Polster auf Basel und Luzern.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 2.9.18, 16:00 Uhr