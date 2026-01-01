Der Vertrag von Steven Zuber beim FCZ ist per Ende 2025 aufgelöst worden.

Legende: Läuft nicht mehr für den FCZ auf Steven Zuber. Freshfocus/Philipp Kresnik

Big News vom FC Zürich am Neujahrstag: Der Verein schreibt in einer Medienmitteilung, dass der Vertrag von Steven Zuber per Ende 2025 auf Wunsch des Spielers aufgelöst worden sei. Eigentlich wäre das Arbeitspapier des 34-Jährigen noch bis Juni 2027 gelaufen.

Zuber begründet seinen Wunsch wie folgt: «Ich habe eine schöne und interessante Zeit beim FCZ erlebt. Trotzdem möchte ich mich anderweitig orientieren. Ich danke dem FCZ, dass er mir dies ermöglicht hat.»

Von Malenovic zu Lamberti

Zuber gehörte seit seinem Wechsel von AEK Athen zum FC Zürich vor genau einem Jahr zu den absoluten Leistungsträgern. In der laufenden Saison war er mit je 4 Toren und Assists einer der erfolgreichsten Offensivspieler.

Zubers Abgang ist das nächste Kapitel in der schnell drehenden Personalplanung der Zürcher. Erst am 19. Dezember war die Trennung des umstrittenen Sportchefs Milos Malenovic vollzogen worden. Mittlerweile arbeitet Spielervermittler Dino Lamberti auf Mandatsbasis für den FCZ.