Legende: Kehrt Bern den Rücken Jean-Pierre Nsame. KEYSTONE/Peter Schneider

Der dreimalige Super-League-Torschütze Jean-Pierre Nsame wird nicht länger in der Schweiz stürmen. Wie die Berner Young Boys am Freitagabend bekanntgaben, wechselt der Stürmer zu Como in die Serie B. Die Norditaliener liegen in der zweithöchsten Spielklasse momentan auf dem 2. Tabellenrang, der zum Aufstieg in die Serie A berechtigen würde. Die Abslösesumme soll laut Medienberichten rund eine halbe Million Franken betragen.

Nsame hatte zuletzt offen seine Unzufriedenheit kundgetan, weil er seiner Meinung nach zu wenig Spielzeit erhalten hatte. Trotzdem kam er in dieser Saison auf 9 Treffer in 18 Einsätzen, womit er in der Torschützenliste den 2. Rang hinter dem ebenfalls abgewanderten Chris Bedia (von Servette zu Union Berlin) belegte. Insgesamt hat Nsame 109 Tore in der Super League erzielt.

Mit YB wurde Nsame fünfmal Meister und zweimal Cupsieger. Die Klub-Ikone ist in der ewigen Torschützenliste der Berner mit 140 Pflichtspieltreffern auf Rang 3.

Zweites Italien-Abenteuer

Für Nsame ist es bereits der zweite Abstecher nach Italien. Von Januar bis Juni 2022 spielte der Kameruner leihweise für den FC Venedig. Von Erfolg gekrönt war diese Leihe allerdings nicht. In 11 Einsätzen gelang dem 30-Jährigen kein einziges Tor.