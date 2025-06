Per E-Mail teilen

Tomas Oral ist nicht mehr länger GC-Trainer.

Die Grasshoppers teilen in einer Medienmitteilung mit, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Der Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Oral führte die «Hoppers» zuletzt in der Barrage gegen Aarau zum Klassenerhalt.

Die Grasshoppers führen die Zusammenarbeit mit Tomas Oral nicht fort. Am Samstagabend gaben die Zürcher in einer Medienmitteilung bekannt, dass der Vertrag mit dem deutschen Trainer nicht verlängert wird.

Oral übernahm das Traineramt bei GC im vergangenen November, als die Zürcher den letzten Tabellenplatz belegten. Er stabilisierte die Mannschaft, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Grasshoppers zum zweiten Mal in Folge die Barrage bestreiten mussten. In dieser setzten sie sich gegen Aarau mit dem Gesamtskore von 4:1 durch.

GC plant «komplette Neubesetzung»

Dennoch hat sich die GC-Führung im Hinblick auf die kommende Saison gegen Oral an der Seitenlinie entschieden. «Ich habe Oral schnell als starken Trainer und Menschen kennengelernt. Für die kommende Saison will sich der Club jedoch mit einer neuen sportlichen Ausrichtung, inklusive einer kompletten Neubesetzung der Schlüsselpositionen und frischen Impulsen starten», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Mitteilung zitieren.

Wie diese Neubesetzung genau aussehen soll, gaben die Grasshoppers noch nicht bekannt.