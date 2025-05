Legende: Neu beim FCZ Mitchell van der Gaag. FCZ

Mitchell van der Gaag heisst der neue Trainer des FC Zürich. Er erhält einen Zweijahresvertrag.

Der 53-jährige Niederländer tritt die Nachfolge von Ricardo Moniz an, der am Dienstag entlassen worden war.

Van der Gaag war zuletzt Co-Trainer von Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam und Manchester United.

Lange hat es nicht gedauert: Bereits am Samstag hat der FC Zürich seinen neuen Trainer vorgestellt. Mitchell van der Gaag wird ab sofort die Geschicke beim FCZ leiten. Sein Vorgänger Ricardo Moniz war am Dienstag etwas überraschend von seinen Aufgaben entbunden worden.

Grosse Trainererfahrung

Van der Gaag startete seine Trainerkarriere 2008 in Portugal bei der zweiten Mannschaft von CS Maritimo, bevor er ein Jahr später zum Cheftrainer des Profiteams befördert wurde. Anschliessend stand er bei Belenenses an der Seitenlinie, wobei er mit dem Verein aus Lissabon in der Saison 2012/2013 den Aufstieg in die höchste portugiesische Liga schaffte.

Später amtete der 53-Jährige als Trainer auf Zypern bei Ermis Aradippou, in den Niederlanden beim FC Eindhoven, bei Excelsior Rotterdam, bei NAC Breda und bei der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam. Von 2021 bis 2024 war Van der Gaag Assistent von Erik ten Hag, zuerst eine Saison bei Ajax und anschliessend zwei Jahre bei Manchester United.

Canepas Wunschkandidat

In Zürich erhält Van der Gaag einen Zweijahresvertrag. «Mitchell war unser absoluter Wunschkandidat. Wir sind deshalb sehr glücklich, dass wir einen derart erfahrenen und kompetenten Cheftrainer verpflichten konnten, der unseren eingeschlagenen Weg weiterführen kann», lässt sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa in der Medienmitteilung zitieren.