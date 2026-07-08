Legende: Hat als GC-Sportchef ausgedient Alain Sutter. Keystone/Walter Bieri

Alain Sutter ist nicht mehr Sportchef von GC.

Das verkündet der Klub an einer Medienkonferenz mit dem neuen Präsidenten Ludovic Deléchat.

Die Bridge Football Group, die GC vom Los Angeles FC übernommen hat, fällt damit eine erste gewichtige Personalentscheidung.

Nach nur etwas mehr als einem Jahr endet die Zeit von Alain Sutter als GC-Sportchef bereits wieder. Der 58-Jährige wird Opfer des Besitzerwechsels vom Los Angeles FC zur Bridge Football Group, der vor knapp 10 Tagen öffentlich wurde.

Ludovic Deléchat, CEO der Bridge Football Group und neuer GC-Präsident, verkündete den Entscheid an einer Medienkonferenz am Mittwoch. Sutter hatte sich kürzlich noch für einen Verbleib des LAFC ausgesprochen.

An Bord bleiben wird dagegen Trainer Peter Zeidler. Der Deutsche wurde von Sutter erst Anfang Mai eingesetzt. Die beiden hatten bereits bei St. Gallen mehrere Jahre zusammengearbeitet. Zeidler schaffte mit GC in der Barrage gegen Aarau den Ligaerhalt.

Ebenfalls anwesend an der Medienkonferenz war Amir Abrashi. Das GC-Urgestein verkündete dabei, dass es eine weitere Saison als Spieler anhängen werde. «Nach dem Gespräch mit Ludo war der Fall für mich klar», sagte Abrashi.