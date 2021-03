Der FC Sion hat einen Nachfolger für den am 5. März entlassenen Fabio Grosso gefunden.

Der neue Trainer der Walliser heisst Marco Walker. Der 10-fache Schweizer Nationalspieler stand zuletzt beim FC Naters (1. Liga) an der Seitenlinie, wo er erst am 3. März bis 2022 verlängert hatte. Assistiert wird er vom bisherigen Yverdon-Co-Trainer Amar Boumilat. Dieser arbeitete schon von 2013 bis 2017 bei den Sittenern.

Sion-Präsident Christian Constantin meinte zur Verpflichtung des früheren Nationalliga-A-Verteidigers gegenüber Le Matin: «Wir brauchten jemanden, der die Liga und die Mentalität des Wallis kennt. Walkers erste Aufgabe lautet, mit dem FC Sion die Klasse zu halten.»

Der 50-Jährige war nach seiner Spielerkarriere im Nachwuchs des FC Basel tätig. Später war er Co-Trainer beim FCB und arbeitete ab 2009 neun Jahre lang sehr erfolgreich – mit 8 Meistertiteln am Stück (2010 bis 2017) – unter Chefs wie Christian Gross, Thorsten Fink, Murat Yakin und Urs Fischer. Zuletzt trainierte er ab 2019 im Wallis den FC Naters.

Walker wird das Fanionteam des FC Sion per sofort übernehmen und es bereits nächsten Sonntag im Spiel in Luzern coachen. Aufgrund der Situation in der Tabelle kommt Walkers erstem Match eine hohe Bedeutung zu.