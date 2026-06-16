Seit 2 Wochen ist klar, wer Lausanne-Sport wieder in erfolgreichere Zeiten führen soll. Der Slowene Luka Elsner wurde Anfang Juni als neuer Trainer vorgestellt. Sportdirektor Stéphane Henchoz, der von über 30 Bewerbungsdossiers spricht, ist begeistert von der Verpflichtung: «Er ist ein Trainer, der sehr gewissenhaft arbeitet. Er entwickelt Spieler weiter, spornt sie zu Höchstleistungen an.» Das sei gerade für ein junges Team wie jenes der Lausanner enorm wichtig.

Die vergangene Spielzeit schloss Lausanne-Sport auf dem ernüchternden 9. Platz ab. Das Ziel – die Championship Group – wurde verpasst. Elsner ist überzeugt, dass nicht viel fehlt für eine Klassierung in den Top 6. «Ich denke, dass wir das schaffen können – angesichts der Reife des Klubs, der Talente im Team und der Unterstützung durch die Fans.»

Der 43-Jährige aus Ljubljana sieht sich im Waadtland genau am richtigen Ort: «Der Klub passt zu mir. Es geht um die Förderung der Spieler, die Entwicklung der Mannschaft und den Willen, Titel zu gewinnen. Damit kann ich mich identifizieren.»