Legende: Übernimmt den Chefposten bei Lausanne Luka Elsner. Imago/Newspix

Der Slowene Luka Elsner übernimmt den Trainerposten in der Super League bei Lausanne-Sport.

Elsener, zuletzt beim polnischen Erstligisten Cracovia engagiert, beerbt den Mitte April entlassenen Peter Zeidler.

Der 43-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

Lausanne-Sport gab am Montag die Ernennung von Luka Elsner zum Cheftrainer für die kommende Saison bekannt. Der slowenische Trainer hat beim Waadtländer Klub aus der Super League einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.

Der ehemalige slowenische Nationalspieler hat bereits in diversen europäischen Ligen Trainererfahrungen gesammelt, so unter anderem an der Seitenlinie von Pafos, bei Union Saint-Gilloise, beim Amiens SC und bei Standard Lüttich. Zuletzt leitete er die Geschicke bei Cracovia in der höchsten polnischen Liga.

Elsner ersetzt Markus Neumayr und Migjen Basha. Sie beide hatten nach der Trennung von Peter Zeidler, der inzwischen GC-Coach ist, das Team am 16. April interimistisch übernommen.