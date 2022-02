Legende: Soll ab sofort für Basel seine Tore schiessen Fedor Chalow. ZVG

Basel holt Chalow

Der FC Basel hat einen Ersatz für den in die Serie A zu Fiorentina abgewanderten Topskorer Arthur Cabral gefunden. Der FCB vermeldete am Dienstag die Verpflichtung des russischen Nationalstürmers Fedor Chalow. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Chalow kommt von ZSKA Moskau, wo er seit vielen Jahren Stammkraft ist. In total 179 Pflichtspielen für den Moskauer Traditionsklub gelangen ihm 49 Tore und 33 Assists.

Als Defensivtrainer: Lichtsteiner zu Basel

Stephan Lichtsteiner, ehemaliger Captain der Schweizer Nationalmannschaft und siebenfacher italienischer Meister mit Juventus Turin, wechselt in die Nachwuchsabteilung des FCB. Der 38-Jährige soll bis im Sommer mannschaftsübergreifend als Defensivtrainer tätig sein und auf die neue Saison hin die FCB-U15 als Cheftrainer übernehmen.

02:44 Video Archiv: Lichtsteiner tritt zurück Aus sportaktuell vom 12.08.2020. abspielen

Elia fehlt YB mehrere Wochen

Die Young Boys müssen rund einen Monat ohne Stürmer Meschack Elia auskommen. Der 24-jährige Kongolese fällt aufgrund einer Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk aus. Bereits zum Rückrundenstart am vergangenen Samstag (1:0-Heimsieg gegen Lugano) fehlte Elia.