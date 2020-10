Legende: Neues Kapitel im Berner Oberland Carlos Bernegger übernimmt wieder einen Cheftrainer-Posten. Keystone

Bernegger beerbt Schneider in Thun

Carlos Bernegger wird Nachfolger von Marc Schneider als Trainer des FC Thun. Der 51-jährige schweizerisch-argentinische Doppelbürger war zuletzt unter Marcel Koller Assistenztrainer beim FC Basel. Davor amtete er in der Super League bei GC und Luzern als Cheftrainer. Bernegger unterschreibt im Berner Oberland einen Vertrag bis Sommer 2022, wie der Challenge-League-Klub am Sonntag vermeldete. Am kommenden Freitag wird Bernegger beim Auswärtsspiel in Chiasso das erste Mal an der Seitenlinie stehen.