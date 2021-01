Schuiteman tritt aus persönlichen Gründen zurück

GC muss sich auf die Suche nach einem neuen Sportchef begeben. Der Niederländer Bernard Schuiteman gibt seinen Posten per 1. Februar 2021 aus persönlichen Gründen ab, wie die Zürcher am Samstag mitteilten. Die sportliche Führung des Leaders der Challenge League übernimmt vorübergehend Geschäftsführer Shqiprim Berisha. Schuitemann zu seinem Rücktritt: «Ich habe in den letzten Monaten immer stärker gespürt, dass die Rolle als Sportchef nicht zu mir passt. Meine Leidenschaft für den Fussball liegt in anderen Bereichen als in der Funktion des Sportchefs.»

Neuer Innenverteidiger für Basel

Der FC Basel stärkt seine Innenverteidigung mit der Verpflichtung des portugiesischen Nachwuchs-Internationalen Goncalo Cardoso. Der 20-Jährige wechselt leihweise bis im Sommer 2022 mit einer Option auf eine definitive Übernahme vom Premier-League-Klub West Ham United zu den Baslern. Cardoso war 2019 von Boavista Porto zu West Ham gestossen und kam dort ausschliesslich für die Nachwuchs-Equipe zum Einsatz.