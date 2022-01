Legende: Er soll die Luzerner Defensive verstärken Serkan Izmirlioglu. freshfocus

Luzern holt Wils Izmirlioglu

Das Super-League-Schlusslicht Luzern verstärkt seine Innenverteidigung mit einem Neuzugang aus der Challenge League. Die Luzerner verpflichteten 4 Tage vor dem Rückrundenstart Serkan Izmirlioglu vom FC Wil. Der 23-jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Müller bleibt beim FCL

Zudem verkünden die Innerschweizer am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Stammgoalie Marius Müller. Der Ende Saison auslaufende Vertrag wurde bis 2025 verlängert. Der 28-jährige Deutsche stiess im Sommer 2019 zum FCL und entwickelte sich zu einer wichtigen Teamstütze. In dieser Saison kam er wegen einer Adduktorenverletzung erst zu 8 Einsätzen in der Super League.

Regazzoni wird neuer Lugano-Präsident

Der 52-jährige Philippe Regazzoni ist zum Präsidenten des FC Lugano und somit zum Nachfolger von Angelo Renzetti gewählt worden. Der starke Mann im Verwaltungsrat der FC Lugano AG ist Martin Blaser. Der Berner wurde formell zum Vizepräsidenten gewählt, er wirkt aber als CEO und VR-Delegierter. Den Verwaltungsrat komplettiert Georg Heitz als Bindeglied zum MLS-Team Chicago Fire, dessen Besitzer Joe Mansueto auch den FC Lugano besitzt.