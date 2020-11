Ganzes GC-Team in Quarantäne

Der Zürcher Kantonsarzt hat die komplette 1. Mannschaft der Grasshoppers in Quarantäne geschickt. Dies teilte der Klub in einem Communiqué mit. Bei 5 Spielern sei der Corona-Test Anfang Woche positiv ausgefallen, heisst es. Die Behörden würden dies als «Ballung» einstufen, sodass sich alle Spieler in häusliche Isolierung begeben müssten. Die infizierten Spieler sind gemäss Klub seit letztem Samstag in Quarantäne. Da der Rest der Mannschaft seither keinen Kontakt mehr zu den betroffenen Spielern hatte, werden dem Team diese Tage angerechnet. Die Grasshoppers können das Mannschaftstraining nächsten Dienstag wieder aufnehmen.