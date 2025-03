Legende: Muss gehen Trainer Ciriaco Sforza. Freshfocus/Michael Zanghellini

Yakin zurück beim FC Schaffhausen

Beim FC Schaffhausen bleibt kein Stein auf dem anderen. Sowohl Admir Mehmedi als auch Marc Hodel, sein Nachfolger als Sportchef, verliessen den Klub nach rund einem halben Jahr. Hodel ging Ende Februar zusammen mit CEO Jimmy Berisha. Am Montag präsentierte der FCS Bernt Haas als neuen Sportchef. Am Dienstag folgt nun der Wechsel auf der Trainerposition. Hakan Yakin ersetzt per sofort Ciriaco Sforza beim Challenge-League-Schlusslicht. Am Freitag im Heimspiel gegen Vaduz wird Yakin zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen. Er war bereits in der Vergangenheit als Trainer beim FCS tätig, sowohl als Assistenz- wie auch als Cheftrainer.

Schaffhausen legt Rekurs ein

Der FC Schaffhausen will den Abzug von drei Punkten nicht akzeptieren. Der abstiegsbedrohte Klub aus der Challenge League hat beim Rekursgericht der Swiss Football League gegen den am 26. Februar ausgesprochenen Entscheid Rekurs eingelegt. Mit der Sanktion büsste die Disziplinarkommission der SFL die Nordostschweizer, weil der Klub bis Ende Januar nicht alle erforderlichen Bestätigungen über die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für den Monat Dezember trotz einer zusätzlichen Frist eingereicht hatte. Bis zum endgültigen Entscheid behält der Tabellenletzte seine 20 Punkte. Bellinzona und Stade Nyonnais auf den Plätzen 8 und 9 haben drei Zähler mehr auf dem Konto.

