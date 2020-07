Legende: Fehlt YB im Saisonendspurt während 3 Spielen Topskorer Jean-Pierre Nsame. Keystone

YB-Goalgetter Nsame muss 3 Spiele zuschauen

Rückschlag für die Young Boys: Jean-Pierre Nsame muss nach seinem Platzverweis am Dienstag gegen Servette (1:1) 3 Spiele aussetzen. Der 27-jährige Kameruner, mit 23 Saisontoren der Topskorer der Liga, hatte sich zu einer Ohrfeige gegen den Genfer Captain Anthony Sauthier hinreissen lassen. Servette-Keeper Jérémy Frick, der nach einem Handspiel ebenfalls vom Platz geflogen war, wurde für 1 Spiel gesperrt.

19-jähriger Vishi erhält Profivertrag beim FCB

Der Mittelfeldspieler Lirik Vishi hat beim FC Basel seinen ersten Profivertrag erhalten. In der Saison 2019/2020 kam er mit der U21 in der Promotion League zu insgesamt 12 Einsätzen, am 21. Juni 2020 feierte er sein Debüt in der Super League. Beim Auswärtsspiel in Luzern wurde der 19-jährige Schweizer nach der Pause eingewechselt.

Subotic nicht mehr für GC

Danijel Subotic verlässt die Grasshoppers nach rund 10 Monaten wieder. Der 31-jährige Mittelstürmer traf für die Zürcher in der Challenge League in 16 Spielen 5 Mal. Der bei Basel ausgebildete Kroate gilt als Wandervogel, er spielte schon in diversen Ländern und Kontinenten.