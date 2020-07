Oberlin erhält Spielerlaubnis von der SFL

Die Transferkommission der Swiss Football League (SFL) erteilt Dimitri Oberlin ab sofort die Spielberechtigung für den FC Basel. Der Stürmer war zuletzt nach Belgien an Zulte Waregem ausgeliehen und wurde am 23. Mai von Waregem nach dem Saison-Abbruch in Belgien infolge Covid-19 von sämtlichen arbeitsvertraglichen Pflichten freigestellt. Noch offen ist die Freigabe des belgischen Fussballverbandes. Diese sollte jedoch nur noch Formsache sein.

Luganos Bottani fällt aus, Untersee kommt

Der FC Lugano muss mindestens für den Rest der Saison auf Stürmer Mattia Bottani verzichten. Der 29-Jährige erlitt am Mittwoch im Heimspiel gegen den FC Basel eine Innenbandverletzung im linken Knie sowie eine Verletzung des Meniskus. Bottani wurde bereits operiert.

Dafür hat sich Lugano in der Defensive mit dem früheren Schweizer Nachwuchs-Internationalen Joël Untersee verstärkt. Der rechte Aussenverteidiger, einst bei Juventus Turin ausgebildet, stand in der letzten Saison (2018/19) bei Empoli in der Serie A unter Vertrag. Seit letztem Sommer war der 26-Jährige ohne Klub.

Legende: Von Empoli an den FCZ ausgeliehen Joël Untersee absolvierte 2019 zehn Pflichtspiele für den FCZ. Keystone

GC verpflichtet Demhasaj und Correia

Die Grasshoppers haben ihre Offensive auf die nächste Saison hin mit Shkelqim Demhasaj und Oscar Correia verstärkt. Demhasaj kommt ablösefrei vom Super-League-Klub Luzern. Der 24-jährige Mittelstürmer unterzeichnete einen Dreijahresvertrag bis 2023. Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Correia, der zuletzt bei Etoile Carouge in der Promotion League stürmte, unterschrieb für zwei Saisons bis 2022 beim aktuellen Zweiten der Challenge League.