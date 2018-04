Der Mittelfeldspieler hat sich am Oberschenkel verletzt. Und: Marek Suchy und Elton Monteiro büssen für ihre Platzverweise.

Die Young Boys müssen während rund vier Wochen auf Djibril Sow verzichten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Sonntag beim 4:2-Sieg in St. Gallen eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Sow gehört seit seinem Wechsel im letzten Sommer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Stammpersonal von YB-Coach Adi Hütter.

Basel-Verteidiger Marek Suchy ist für eine Partie gesperrt worden. Der Tscheche war beim Gastspiel in Lugano in der 23. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.

Unfreiwillig aussetzen muss auch der Lausanner Elton Monteiro. Der Verteidiger hatte beim 0:2 gegen Sion nach der 2. Verwarnung ab der 77. Minute nicht mehr mittun dürfen.

Nach nur 6 Meisterschafts-Einsätzen ist die Saison für FCL-Innenverteidiger Lazar Cirkovic beendet. Der Serbe erlitt im Spiel gegen Thun einen Innenbandriss am linken Sprunggelenk. Ob eine Operation notwendig ist, steht noch nicht fest. Cirkovic war erst im Winter von Partizan Belgrad zu den Innerschweizern gestossen.