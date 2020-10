Ademi verlässt Basel in Richtung Istanbul

Legende: Wird sich Fenerbahce anschliessen Kemal Ademi. Freshfocus

Ademi schliesst sich Fenerbahce an

Kemal Ademi wird den FC Basel voraussichtlich in Richtung Istanbul verlassen. Der 24-jährige Angreifer soll sich mit Fenerbahce Istanbul über einen Transfer einig sein. Auch die Klubs hätten sich auf den Transfer des fast zwei Meter grossen Mittelstürmers geeinigt, wie die Türken auf Twitter bekanntgaben. Ademi soll sich bereits in der türkischen Grossstadt befinden. Ademi stand beim FCB seit 2019 auf der Lohnliste, wobei er es in 45 Einsätzen auf 15 Tore und sechs Assists brachte.

Sohm setzt Karriere in Italien fort

Simon Sohm verlässt den FC Zürich und wechselt in die Serie A zu Parma. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der 19-Jährige durchlief bei den Zürchern sämtliche Juniorenstufen und unterschrieb im Juni 2018 seinen ersten Profivertrag. Für den FCZ kam Sohm insgesamt in 45 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei ihm 1 Tor und 2 Assists gelangen. Im vergangenen September wurde der defensive Mittelfeldspieler erstmals für die Schweizer A-Nationalmannschaft nominiert. Auch für die anstehenden 3 Länderspiele gegen Kroatien, Spanien und Deutschland figuriert Sohm im Kader von Vladimir Petkovic.