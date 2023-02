Legende: Kehrt vom Leihgeschäft in Israel vorzeitig zurück Samuel Alabi. Freshfocus/Martin Meienberger

Alabi beendet Reha-Phase nun in Luzern

Der 22-jährige Ghanaer Samuel Alabi kehrt per sofort zum FC Luzern zurück. Die bis im Sommer 2023 gültige Ausleihe an den FC Ashdod wurde bereits jetzt im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Alabi spielt seit der Saison 2020/21 in der Innerschweiz, hatte jedoch immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Um dem offensiven Mittelfeldspieler mehr Einsatzminuten zu ermöglichen, war er für diese Saison nach Israel ausgeliehen worden. Der Ghanaer erholte sich jedoch weiterhin nicht ganz von einem Kreuzbandriss, und die beiden Vereine entschieden, die verbleibende Reha-Phase in Luzern abzuschliessen.