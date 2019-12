Legende: Wechselt definitiv zu Winterthur Remo Arnold. Freshfocus

Arnold wechselt in die Challenge League

Remo Arnold wechselt definitiv und per sofort zum FC Winterthur in die Challenge League. Der 22-jährige Mittelfeldspieler spielte bereits in der Saison 2018/19 für den FCW. Auf die aktuelle Saison kehrte Arnold zum FC Luzern zurück – wurde aber durch eine Verletzung zurückgeworfen und absolvierte in der Hinrunde nur 4 Partien für den FCL. Der bestehende Vertrag sei im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst worden, wie die Innerschweizer mitteilen.