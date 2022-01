Legende: Cornaredo statt Costa Blanca Reto Ziegler (Mitte) und Co. bleiben im Tessin. Keystone

Lugano nicht nach Spanien ins Trainingslager

Nach dem FC Basel streicht auch der FC Lugano sein Trainingslager. Die Tessiner hätten am Montag nach Benidorm (ESP) reisen sollen. «Aufgrund der Entwicklung von Covid-19 ist dies der richtige Entscheid, um seine Verantwortung als Klub wahrzunehmen», so CEO Martin Blaser. Bei den Tessinern waren Trainer Mattia Croci-Torti und 2 Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden.

Auch YB verzichtet auf Trainingslager

Nach Lugano meldete auch YB seinen Verzicht auf ein Trainingslager. Der Meister wäre ebenfalls nach Spanien nach Estepona gereist. Sie wollen «das Risiko neuer Ansteckungen so klein wie möglich» halten, schrieben die Berner in ihrem Communiqué. Ausserdem habe sich das «interne Sicherheitskonzept bisher sehr bewährt». YB gab weiter an, dass Spieler und Staffmitglieder «allesamt bereits geboostert» seien.

St. Galler Münst erleidet Knochenbruch

Leonhard Münst vom FC St. Gallen hat sich am Dienstag beim Trainingsauftakt verletzt. Der Mittelfeldspieler erlitt ohne Fremdeinwirkung einen Bruch des linken Sprunggelenks. Der 19-Jährige, der bis Ende Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist, wird in den kommenden Tagen operiert und den «Espen» voraussichtlich rund vier Monate fehlen.

FCL verpflichtet Simani

Der FC Luzern verstärkt seine Abwehr mit dem Innenverteidiger Denis Simani. Der 30-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Simani kommt wie der neue Trainer Mario Frick vom FC Vaduz. Unter Frick gehörte er in den letzten zweieinhalb Saisons zum Stammpersonal.

Kawabe nach Wolverhampton und wohl zurück zu GC

Die Grasshoppers geben Hayao Kawabe an den Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers ab. Der 26-Jährige dürfte allerdings für die Rückrunde leihweise nach Zürich zurückkehren. Der Mittelfeldspieler solle sich bei den «Wolves» vorstellen, bevor er «höchstwahrscheinlich» zurückkehre.