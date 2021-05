Basel verlängert zahlreiche Verträge nicht

Einen Tag nach dem Ende der Super-League-Saison am Freitag trennte sich der FC Basel von insgesamt 8 Spielern. Bei Luca Zuffi, Aldo Kalulu, Jasper van der Werff, Elis Isufi und Jozef Pukaj werden die auslaufenden Verträge nicht verlängert. Zuffi hat für den FCB in den letzten 6 Jahren wettbewerbsübergreifend 270 Spiele absolviert. Basel teilte zudem mit, dass die Kaufoptionen bei den zuletzt leihweise engagierten Timm Klose, Amir Abrashi und Jorge nicht gezogen werden. Bezüglich des Verbleibs des von Inter Mailand ausgeliehenen Darian Males beim FC Basel würden in den kommenden Wochen weitere Gespräche geführt, teilte der Meisterschaftszweite mit.