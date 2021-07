Luzern holt Badstuber

Der FC Luzern verpflichtet mit Holger Badstuber einen 31-fachen deutschen Nationalspieler. Der Innenverteidiger stösst ablösefrei vom VfB Stuttgart zu den Innerschweizern und unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr. Sein Palmarès ist beeindruckend: Mit Bayern München (177 Einsätze) feierte er unter anderem 6 deutsche Meisterschaften, 4 DFB-Pokalsiege und 2013 den Triumph in der Champions League. Der 32-Jährige wurde seit 2013 immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen.

Jankewitz von Southampton zu YB

Alexandre Jankewitz wechselt vom Premier-League-Klub Southampton nach Bern zu den Young Boys. Der 19-Jährige unterschreibt einen Vierjahresvertrag und kehrt nach 3 Jahren auf der Insel in die Schweiz zurück. 2018 hatte Jankewitz von Servettes U18 in die Nachwuchsabteilung von Southampton gewechselt. In der vergangenen Saison kam er zu 2 Kürzesteinsätzen in der Premier League (insgesamt 3 Minuten). Von sich reden machte der U21-Natispieler, als er bei der 0:9-Niederlage gegen ManUnited nach nur 72 Sekunden mit Rot vom Platz flog. Mit der U21-Nati nahm Jankewitz im März an der EM in Slowenien und Ungarn teil.

Legende: Neu in «Gäubschwarz» Alexandre Jankewitz. imago images

Bua spielt neu im Sion-Dress

Der FC Sion verpflichtet Kevin Bua. Der 27-jährige Mittelfeldspieler feierte seine grössten Erfolge mit dem FC Basel zwischen 2016 und 2020. Bei den Baslern arbeitete er an der Seite von Marco Walker, dem aktuellen Trainer des FC Sion, und Luca Zuffi, der vor ein paar Wochen ebenfalls im Wallis unterschrieben hat. Beim FC Servette gross geworden, spielte Bua auch schon für den FC Zürich und im vergangenen Jahr für CD Leganés in Spanien.

St. Gallen verpflichtet vertragslosen Kempter

Michael Kempter wechselt zum FC St. Gallen. Bei den Ostschweizern unterschreibt der seit anfangs Juli vertragslose Linksverteidiger einen Vertrag über 2 Jahre. Die vergangene Saison hatte Kempter bei Xamax bestritten, zuvor spielte er für den FC Zürich, bei welchem er auch etliche Juniorenstufen durchlief.

Brasilianer für Lugano

Der FC Lugano hat den Brasilianer Régis verpflichtet. Der 23-jährige Offensivspieler, der mit vollem Namen Régis Tosatti Giacomin heisst, spielte zuletzt leihweise in der zweithöchsten Spielklasse Brasiliens für Bahia und für Clube de Regatas Brasil. In Lugano unterschrieb er leihweise für eine Saison. Régis gehört dem brasilianischen Erstligisten Chapecoense.