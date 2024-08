Legende: Nicht mehr im Basler Trikot zu sehen Liam Millar Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Millar wechselt auf die Insel

Offensivspieler Liam Millar kehrt nach einem Jahr Leihe beim Preston North End FC nicht zum FC Basel zurück, sondern wechselt definitiv zum Hull City in die zweithöchste englische Liga. Millar war im Sommer 2021 aus der Nachwuchsabteilung von Liverpool zum FCB gestossen. In den 2 darauffolgenden Jahren bestritt der kanadische Nationalspieler 98 Partien für «Rotblau», in denen ihm 13 Tore und 7 Assists gelangen.

00:43 Video Archiv: Millar trifft für Basel gegen Sion Aus Sport-Clip vom 06.02.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Turkes nach Sarajevo

Aldin Turkes wechselt per sofort von Winterthur in die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina zum FC Sarajevo. Dies teilte sein bisheriger Klub am Freitag mit. Der 28-jährige Mittelstürmer, der international in den Nachwuchsauswahlen der Schweiz und Bosniens spielte, stiess vor einem Jahr aus Lausanne zum FC Winterthur. In 37 Einsätzen in der Super League und im Cup erzielte er 10 Tore.