Legende: Wird dem FC Basel wohl vorerst fehlen Goalie Djordje Nikolic. Keystone

Basel-Goalie Nikolic an Corona erkrankt

3 serbische Fussball-Nationalspieler sind nach dem 1:1 im Nations-League-Spiel in Ungarn positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der serbische Fussball-Verband am Mittwoch mit. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom), Darko Lazovic (Hellas Verona) und Torhüter Djordje Nikolic (FC Basel) wurden vom Rest der Mannschaft isoliert und durften das abschliessende Spiel der Nations League am Mittwoch gegen Russland (5:0) nicht bestreiten. Wie lange der 23-Jährige dem FCB fehlt, ist noch nicht bekannt.