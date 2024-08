Per E-Mail teilen

Legende: Schliesst sich dem FC Basel an Moussa Cissé. IMAGO / Sportfoto Rudel

Basel verpflichtet Aussenverteidiger Cissé

Der FCB arbeitet weiter an der Kadertiefe. Vom VfB Stuttgart stösst der linke Aussenverteidiger Moussa Cissé ans Rheinknie. Der 21-Jährige erhält in Basel einen Vertrag bis im Sommer 2028. Cissé wurde bei PSG ausgebildet und wechselte 2021 nach Stuttgart. Bei den Schwaben war der Franzose mehrheitlich in der 2. Mannschaft engagiert. Die Vorbereitung auf die laufende Saison machte Cissé aber mit dem Fanionteam mit.

Luzerns Meyer geht nach Deutschland

Leny Meyer verlässt den FC Luzern und wechselt in die 3. Bundesliga zum VfB Stuttgart II. Der 20-jährige Sohn von Sportchef Remo Meyer durchlief die gesamte Nachwuchsausbildung in Luzern. Für die 1. Mannschaft absolvierte er 18 Spiele, in dieser Super-League-Saison kam er nur gegen Servette zum Einsatz.