Legende: Wird künftig in Basel verteidigen Flavius Daniliuc. IMAGO / Nicolo Campo

Neuer Verteidiger für den FC Basel

Der FC Basel hat den Österreicher Flavius Daniliuc verpflichtet. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt von der US Salernitana aus der italienischen Serie C nach Basel und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Ausgebildet wurde Daniliuc unter anderem bei Real Madrid und Bayern München. Zuletzt war der dreifache österreichische Nationalspieler an Hellas Verona (Serie A) ausgeliehen gewesen.

Gomis verlässt Winterthur

Der FC Winterthur verliert Stürmer Christian Gomis. Nach einem Jahr bei den Eulachstädtern wechselt der 25-jährige Senegalese zu Schalke 04 in die 2. Bundesliga. In 34 Pflichtspielen für den FCW waren Gomis neun Treffer und zwei Assists gelungen. In dieser Saison traf er zweimal, zuletzt am Samstagabend bei der Niederlage gegen den FC Zürich. In Deutschland hat Gomis einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Lausanne-Sport holt kanadischen Stürmer

Lausanne-Sport verstärkt seinen Sturm mit dem Kanadier Theo Bair. Der 26-jährige Angreifer stösst leihweise mit Kaufoption vom französischen Erstligisten Auxerre zu den Waadtländern, teilen die Lausanner mit.