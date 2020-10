Basels Klose nach positivem Test in Isolation

Der FC Basel hat am Montag nach Ablauf der Quarantäne das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Nicht mit dabei war Timm Klose, der sich nach einem positiven Corona-Test am Donnerstag in Isolation befindet. Alle anderen durchgeführten Tests bei Spielern und Staff fielen negativ aus. Klose habe seit mehr als einer Woche keinen Kontakt mehr zu anderen Mannschaftsmitgliedern gehabt, schrieb der FCB in einer Mitteilung. Der Innenverteidiger bleibt bis am 1. November in Isolation, während seine Teamkollegen nach zwei verschobenen Spielen kommenden Sonntag auf St. Gallen treffen.