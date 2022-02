Doppelte Verstärkung für den FCB

Der FC Basel hat kurz vor Schliessung des Transferfensters noch zweimal zugeschlagen. Von der AS Monaco verpflichtet der Tabellen-Dritte der Super League den Serben Strahinja Pavlovic. Der 20-jährige Innenverteidiger wird bis im Sommer 2022 ausgeliehen, danach besitzt der FCB eine Option zur definitiven Übernahme. Zudem kommt vom 1. FSV Mainz Adam Szalai. Der 34-jährige Ungare erhält einen Vertrag bis 2023, wie der Bundesligist bekannt gab.

Talent aus China zu GC

Die Grasshoppers verpflichteten den jungen Chinesen Jia Boyan und leihen ihn gleich bis Ende Saison an Dubrava in die zweithöchste kroatische Liga aus. Der 18-jährige Offensivspieler entstammt den Jugendakademien von Schanghai Lucky Star und Schanghai Port und er gehört einer chinesischen Junioren-Auswahl an. Er soll nun in Kroatien erste Erfahrungen im europäischen Fussball sammeln.