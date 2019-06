Legende: Klettert die Karriereleiter hoch Kemal Ademi unterschreibt bei Basel. Freshfocus

Ademi wechselt zu Basel

Kemal Ademi setzt seine Karriere beim FC Basel fort. Der 23-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison mit 10 Treffern grossen Anteil am Ligaerhalt von Xamax hatte, unterschreibt beim Cupsieger einen Vertrag bis 2023. Der 1,96 m grosse Ademi wurde bei St. Gallen ausgebildet, von wo er 2015 den Sprung zu Hoffenheim wagte. Dort kam der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ademi wechselt ablösefrei von Neuenburg nach Basel.

St. Galler Duo nach Thun

Simone Rapp kehrt St. Gallen den Rücken und geht den Weg zurück zu Thun. Im Berner Oberland war der Tessiner bereits von 2015 bis 2017 engagiert gewesen. In 95 Partien gelangen ihm in diesem Zeitraum 30 Treffer. Für den FC St. Gallen, zu dem er in der Rückrunde der letzten Saison leihweise von Lausanne gewechselt war, war der 26-jährige Stürmer mit 2 Treffern weniger erfolgreich. Auch Nias Hefti, der 19-jährige Bruder von St. Gallens Captain Silvan, schliesst sich Thun an. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag.