Legende: Eröffnen die Saison am Freitag statt Samstag Sion und Basel. Freshfocus

Sion - Basel findet bereits am Freitag, 19. Juli, statt

Die SFL zieht den Start in die neue Super-League-Saison um einen Tag vor. Die Partie Sion - Basel findet bereits am Freitagabend, 19. Juli, statt. Die SFL gewährt dem FCB so einen Tag mehr Vorbereitungszeit im Hinblick auf das Hinspiel in der Champions-League-Quali bei PSV Eindhoven am 23. Juli. Ebenfalls vorgezogen wurde das Duell zwischen Luzern und St. Gallen, welches neu schon am 20. Juli stattfindet. Auch bei den Luzernern steht in der Folgewoche in der Europa-League-Quali ein internationaler Einsatz auf dem Programm.