FCB übernimmt Arthur Cabral

Der FC Basel hat den Leihspieler Arthur Cabral von Palmeiras definitiv verpflichtet. Dies «dank sehr konstruktiven und partnerschaftlichen Verhandlungen mit Palmeiras», wie der FCB mitteilte. Der brasilianische Stürmer unterschrieb am Rheinknie bis 2023. In der laufenden Saison hat Cabral in 28 Spielen 13 Tore erzielt und 6 Vorlagen geliefert.

Legende: Durfte zuletzt oft jubeln Basels Cabral zeigt seine Knipser-Qualitäten. Keystone

Bergström zurück in die Niederlande

Der FC Basel nimmt die Kaufoption für den schwedischen Innenverteidiger Emil Bergström nicht wahr. Der Ende Juni auslaufende Leihvertrag wird nicht verlängert. Somit kehrt der 27-jährige Schwede zum FC Utrecht zurück. Bergström stiess vergangenen September zu Basel und bestritt seither 11 Einsätze. Von Januar 2017 bis Sommer 2018 hatte der Schwede beim damaligen Super-League-Klub Grasshoppers unter Vertrag gestanden.