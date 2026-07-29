Legende: Erhält die Nummer 17 Aaron Malouda. FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Nächster Zuzug bei Basel

Der FC Basel hat die Verpflichtung von Aaron Malouda bekanntgegeben. Der 20-jährige Flügelspieler wechselt vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK ans Rheinknie. In der vergangenen Saison hat Malouda mit 9 Toren und 4 Assists seinen Teil zum Meistertitel beigetragen. Beim FCB hat der Sohn des französischen Ex-Nationalspielers Florent Malouda bis 2030 unterschrieben.

Basel - Thun auf Sonntag verlegt

Das Aus des FC Thun in der Qualifikation der Champions League hat auch Auswirkungen auf den Super-League-Spielplan. Die ursprünglich auf den Samstag, 8. August, um 18:00 Uhr angesetzte Partie Basel - Thun wird um einen Tag auf Sonntag verschoben (Anpfiff um 16:30 Uhr). Dies, weil der FC Thun seine Europacup-Partien fortan am Donnerstag (und nicht mehr am Dienstag oder Mittwoch) bestreitet. Bereits im April hatte das Duell zwischen den beiden Teams nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können. Grund dafür war damals der Brand im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks.

Pause für Virginius

YB muss in den nächsten Wochen auf Flügelstürmer Alan Virginius verzichten. Der 23-jährige Franzose zog sich am vergangenen Sonntag beim 4:2-Sieg gegen Sion eine muskuläre Verletzung an den Adduktoren zu und muss eine Wettkampfpause einlegen. Eine genaue Ausfalldauer gaben die Berner nicht bekannt.

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