Legende: Muss pausieren Basels Adrian Barisic. Freshfocus/Marc Schumacher

Barisic mit Oberschenkelverletzung

Der FC Basel muss im Meisterrennen vorerst auf seinen Abwehrchef Adrian Barisic verzichten. Der Innenverteidiger zog sich am Montag bei seinem Einsatz mit der bosnischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Wie der FCB mitteilte, fällt der 23-Jährige mehrere Wochen aus. Barisic stand in dieser Saison mit einer Ausnahme – wegen einer Gelbsperre – in allen Meisterschaftsspielen in der Basler Startformation.

