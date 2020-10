Basel vermeldet einen Corona-Fall ...

Mittelfeldspieler Samuele Campo vom FC Basel wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Basler Spieler waren am Dienstag nach dem verlängerten freien Wochenende getestet worden. Ausser bei Campo fiel kein weiterer Test von Spielern, Trainern oder Betreuern positiv aus. Der 25-jährige Campo zeigte seit Montag Symptome und befindet sich derzeit in Isolation. Er hatte in den letzten Tagen keinen Kontakt mit Menschen aus dem Umfeld der Basler Mannschaft, wie der FC Basel mitteilte. Bereits im August hatte der FCB drei positive Corona-Fälle vermeldet.

Legende: Sein Corona-Test fiel positiv aus Samuele Campo vom FC Basel. Keystone

... YB gar deren zwei

Auch zwei Spieler der Young Boys, Ali Camara und Ulisses Garcia, befinden sich nach positiven Covid-19-Testergebnissen zuhause in Isolation. Camara war in der letzten Woche mit der Nationalmannschaft Guineas nach Portugal zu einem Testspiel gegen die Kapverden gereist. Nach seiner Rückkehr wurde er in Bern getestet, wobei dieser Test positiv ausfiel. Im Fall von Garcia zeigte eine Person in seinem nahen familiären Umfeld Symptome, worauf der anschliessende Test bei diesem Familienmitglied positiv ausfiel. Nach einigen Tagen in Quarantäne wurde auch Garcia getestet – mit positivem Resultat. Weil sowohl Camara als auch Garcia seit letzter Woche keinerlei Kontakte mit YB-Mitspielern hatten, haben die beiden Fälle keinen direkten Einfluss auf weitere Spieler der Young Boys.

Auch Lugano-Präsident Renzetti infiziert

Mit Angelo Renzetti, Klubpräsident des FC Lugano, ist auch ein Funktionär mit dem Coronavirus infiziert worden. Der 67-Jährige sei nach einem viertägigen Italien-Aufenthalt positiv getestet worden, teilte der Super-League-Klub mit. Renzetti sei symptomfrei und habe keinen Kontakt mit der Mannschaft oder Staffmitgliedern gehabt seit der Rückkehr aus Italien.