Basels Von Moos sammelt Spielpraxis in Wil

Legende: Holt eine Stufe weiter unten neuen Anlauf Basels Nachwuchstalent Julian von Moos. Keystone

Von Moos soll in Wil reifen

Der FC Basel leiht seinen Stürmer Julian von Moos (19) bis zum Ende der Saison nach Wil aus. Beim Challenge-League-Klub soll der Schweizer U19-Nationalspieler vermehrt zu Einsätzen kommen, damit er am Rheinknie bald eine zentralere Rolle spielen kann. Von Moos wechselte im Sommer 2018 von den Grasshoppers zum FCB. Im vergangenen Jahr kämpfte er mit hartnäckigen Mandelproblemen, die ihn in seiner Entwicklung bremsten. In der Vorbereitung auf die Rückrunde war er wieder vollständig ins Mannschaftstraining integriert. Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte kam er bei den Young Boys (0:2) zu einem Teileinsatz, seinem 2. auf Stufe Super League.