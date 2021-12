YB: Auch Aebischer und Faivre verletzt

Die lange Liste der Verletzten im Kader der Young Boys wird noch länger. Im Heimspiel gegen Sion (4:3) verletzten sich sowohl Goalie Guillaume Faivre als auch Mittelfeldspieler Michel Aebischer. Beide müssen nach Informationen des Klubs bis zu sechs Wochen pausieren. Sie könnten also mit dem Beginn Rückrunde am 29. Januar wieder zur Verfügung stehen. Aebischer hat sich nach dem Ellbogenschlag, der zur gelb-roten Karte gegen Sions Baltazar führte, eine Fraktur an der Stirn zugezogen, die einen operativen Eingriff erfordert. Faivre musste spät im Spiel mit einer Muskelverletzung an der rechten Wade ausgewechselt werden. In den zwei Spielen vor der Winterpause gegen Basel und in Lugano wird der von Aarau ausgeliehene Nicholas Ammeter das Tor hüten.