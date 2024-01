Legende: Flog am Sonntag früh vom Platz Nicky Beloko. Martin Meienberger/freshfocus

Beloko und Görtler 2 Spiele gesperrt

Luzerns Nicky Beloko und St. Gallens Captain Lukas Görtler müssen nach ihren Platzverweisen am Wochenende 2 Spiele aussetzen. Beloko war seinem Gegenspieler Antoine Bernede bei Luzerns 2:1-Sieg gegen Lausanne-Sport in der 7. Minute auf den Knöchel getreten. Görtler hatte bei der 1:4-Niederlage von St. Gallen gegen Lugano Jonathan Sabbatini in der 5. Minute nach einer Ballabgabe unglücklich am Schienbein getroffen. Der FC St. Gallen kündigte an, gegen das Urteil Rekurs einzulegen. In einer Mitteilung des Klubs wurde Präsident Matthias Hüppi unter anderem mit folgenden Worten zitiert: «Es ist und bleibt ein klarer Fehlentscheid, der die ohnehin permanente Diskussion um den VAR ad absurdum führt und selbst den Schiedsrichter auf dem Platz dazu zwang, einen Entscheid gegen seine Überzeugung und sein Herz zu fällen.»

Abubakar verlässt den FCL

Asumah Abubakar wechselt per sofort innerhalb der Super League von Luzern zu GC. Der 26-jährige Stürmer wechselte im Januar 2022 vom FC Lugano in die Innerschweiz und trug in seinem ersten halben Jahr in Luzern mit fünf Toren massgeblich zum Ligaerhalt bei. Insgesamt absolvierte der portugiesisch-ghanaische Stürmer 62 Spiele für Blau-Weiss und erzielte dabei zehn Tore und sieben Assists. Bei GC erhält Abubakar einen Vertrag bis im Sommer 2025.