Legende: Kurzes USA-Abenteuer für Nicky Belocko. KEYSTONE/Urs Flueeler

Beloko bereits wieder in der Schweiz

Nach nur wenigen Wochen in den USA kehrt Nicky Beloko bereits wieder in die Schweiz zurück. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zu Lausanne-Sport, wie der Austin FC bekannt gibt. Beloko war zu Beginn des Transferfensters von Luzern zu dem Klub der Major League Soccer gewechselt, kam dort aber nicht zum Einsatz. Nun wird das Engagement frühzeitig beendet und der ehemalige Sion-Junior schliesst sich den Waadtländern an.

GC verpflichtet Clemente

Die Grasshoppers sind auf dem Transfermarkt fündig geworden und haben den Spanier Oscar Clemente verpflichtet. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag beim LaLiga-Aufsteiger Levante nicht verlängert worden war. Die Rückrunde der letzten Saison absolvierte Clemente in der 2. Liga bei Absteiger Cartagena. Bei GC unterschrieb der Spanier für zwei Jahre mit Option auf eine dritte Saison.