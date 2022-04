Ukrainischer Meister gastiert in Basel

Die Testspiel-Reihe «Match for peace» ist am 4. Mai im Basler St. Jakob-Park zu Gast. Dann trifft der FC Basel auf den ukrainischen Meister Dynamo Kiew. Die Tickets für die Partie sind laut dem FCB kostenlos erhältlich – die Fans sollen selbst entscheiden, welche Summe sie für den Spielbesuch bezahlen möchte. Der Erlös kommt den Opfern der russischen Invasion zugute. Das vom Krieg vertriebene Team aus der Ukraine gastierte anlässlich der kurzfristig lancierten internationalen Testspiel-Serie bereits in Warschau, Istanbul und im rumänischen Cluj.