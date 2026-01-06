Legende: Zuletzt bei Legia Warschau nicht mehr erste Wahl Marco Burch. imago images/Ball Raw Images

Burch zu Servette

Marco Burch kehrt nach zweieinhalb Jahren in Polen zurück in die Super League zu Servette. Der 25-jährige Verteidiger unterschrieb bei den Genfern einen Vertrag bis 2028, wie sein neuer Klub mitteilte. Der beim FC Luzern ausgebildete Burch, der mit den Innerschweizern 2021 den Schweizer Cup gewann, spielte zuletzt in Polen für Radomiak und Legia Warschau. In dieser Saison kam er für Legia nur zu sieben Einsätzen. Burch steht Servette erst ab dem 15. Januar zur Verfügung und verpasst somit das Nachtragsspiel am Mittwoch in einer Woche gegen Lausanne-Sport.

