Legende: Sucht sich einen neuen Klub Mychell Chagas. Freshfocus

Servette und Chagas gehen getrennte Wege

Mychell Chagas und Servette haben den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der Klub auf Twitter verlauten liess. Der 30-jährige Brasilianer war im Winter 2017 zu den Genfern gestossen und gehörte in der Aufstiegssaison zu den Stammkräften. In der laufenden Super-League-Saison gelang dem Offensivspieler in 228 Einsatzminuten kein Tor.