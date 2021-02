Legende: Wegen einer Tätlichkeit gesperrt Eray Cömert. Freshfocus

Basel muss auf Cömert verzichten

Der FC Basel muss in den nächsten drei Partien auf Innenverteidiger Eray Cömert verzichten. Der Schweizer Internationale sah am Samstag beim torlosen Remis der Basler zuhause gegen Lausanne-Sport in der 20. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.