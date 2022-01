Legende: Geht nach Spanien Eray Cömert. Keystone

Cömert verlässt den FCB

Eray Cömert, der beim FC Basel schon länger keine Rolle mehr spielte, verlässt die Schweiz und wechselt nach Spanien. Bei Valencia hat der Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. Der 23-jährige Schweizer Nationalspieler war 2009 von Concordia Basel zum FCB-Nachwuchs gestossen und spielte seither (ausser 2 Leihen) für den Klub.

05:14 Video Cömerts letzter Auftritt im FCB-Dress: 1:1 bei Omonia Nikosia (Archiv) Aus Sport-Clip vom 05.11.2021. abspielen

Moritz Bauer wechselt zu Servette

Der österreichische Internationale Moritz Bauer kehrt in die Schweiz zurück. Der frühere Winterthurer Junior und GC-Spieler wechselt in die Super League und schliesst sich Servette an. Der Aussenverteidiger, der zuletzt bei FK Ufa in Russland tätig war, unterschrieb an seinem 30. Geburtstag einen bis im Sommer 2023 gültigen Vertrag mit den Genfern.

Pollero vom FCZ nach Lausanne

Der FC Zürich und Mittelstürmer Rodrigo Pollero haben sich in gegenseitigem Einvernehmen auf eine sofortige Auflösung des Leihvertrags geeinigt. Polleros Stammverein Schaffhausen leiht den 25-jährigen Uruguayer stattdessen an Lausanne-Sport aus. Pollero, der im Sommer 2021 zum FCZ stiess, absolvierte 9 Pflichtspiele für den FC Zürich, wobei er 4 Treffer erzielte.

Weiterer Abgang bei Lausanne

Der 21-jährige Mittelfeldspieler Gabriel Barès verlässt Lausanne-Sport und wechselt in die Ligue 1 zu Montpellier, wo er Teamkollege von Jonas Omlin wird. Barès spielte seit 2019 für Lausanne und bestritt für den Tabellenvorletzten in der laufenden Super-League-Saison 14 Spiele.