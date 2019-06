Costanzo wieder ein «Grün-Weisser»

Moreno Costanzo kehrt für eine Saison zum FC St. Gallen zurück. Dies gab der Klub aus der Ostschweiz am Mittwoch bekannt. Der 31-Jährige hatte seine Karriere bei den «Espen» gestartet. 2008 hatte er massgeblichen Anteil am Wiederaufstieg in die Super League. 2010 wechselte Costanzo zu YB, zuletzt war er beim FC Thun tätig. «Mit Moreno Costanzo haben wir einen erfahrenen Spieler verpflichten können, der nicht nur aufgrund seiner Routine einen wichtigen Part bei uns einnehmen wird», so Sportchef Alain Sutter.

Luzern verlängert mit Knezevic

Der FC Luzern hat den Vertrag mit Innenverteidiger Stefan Knezevic vorzeitig um zwei Jahre bis Juni 2022 verlängert. Der 22-Jährige kam in der abgelaufenen Saison wegen eines im November erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie nur zu acht Einsätzen in der Super League.

Sohn von Hansueli Rihs im YB-Verwaltungsrat

Stefan Rihs wurde an der Generalversammlung der Sport und Event Holding AG, zu der auch die Young Boys gehören, als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Mit dem 39-jährigen Sohn von Hansueli Rihs gehört damit ein weiteres Mitglied der Besitzer-Familie dem Führungsgremium von YB an.