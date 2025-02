Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zum wiederholten Male zu hitzig unterwegs Für Mattia Croci-Torti hat die jüngste Verwarnung Konsequenzen. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Eine Spielsperre gegen Lugano-Coach

Der FC Lugano muss im nächsten Meisterschaftsspiel ohne die Einflüsse seines Cheftrainers direkt an der Seitenlinie auskommen. Mattia Croci-Torti holte sich am Sonntag bei der 0:1-Niederlage im Wankdorf gegen die Young Boys die vierte Verwarnung der laufenden Super-League-Saison ab. Aus diesem Grund wird der 42-jährige Tessiner das Heimspiel gegen den FC Zürich am nächsten Sonntagnachmittag von den Zuschauerrängen aus verfolgen müssen. Gesperrt sein wird dann übrigens auch Lugano-Defensivakteur Antonios Papadopoulos.

Service zur Super League